Jongeren betalen vanaf juli 12 euro voor jaarabonnement MIVB

De Brusselse regering heeft beslist om vanaf 1 juli een voordelig jongerentarief bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB in te voeren. Scholieren en studenten betalen 12 euro per jaar. Voor niet-studerende jongeren van 18 tot 24 jaar gaat de maatregel in vanaf februari 2022.

Het Brussels regeerakkoord stelde dat de regering ervoor zou zorgen dat Brusselaars jonger dan 25 en ouder dan 65 jaar vanaf 2020 gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het nieuw jongerentarief is een eerste stap in die richting. Vanaf 1 juli 2021 kosten abonnementen voor scholieren en studenten 12 euro per jaar. Voor (niet-studerende) Brusselse jongeren van 18 tot en met 24 jaar oud gaat die maatregel in februari 2022 in.

""Elke jonge Brusselaar zou zich moeiteloos en zonder al te veel kosten moeten kunnen verplaatsen binnen ons gewest. Ik ben dan ook enorm verheugd dat de Brusselse regering dit nieuw jongerentarief kan aanbieden. Ik hoop dat dit de verplaatsingen van onze studenten zal vergemakkelijken en dat het onze jongeren zal motiveren om nog meer gebruik te maken van het kwaliteitsvol aanbod van onze diensten", zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort.

"Jong geleerd is oud gedaan", voegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt eraan toe. "Met de MIVB geraak je overal in Brussel. Om jongeren extra te overtuigen om het openbaar vervoer te nemen in de stad, bieden we hen een fors verlaagd tarief aan. Op die manier proeven ze van jongs af van de vrijheid en het gemak dat een MIVB abonnement hen biedt."

De MIVB vervoert jaarlijks ruim 400 miljoen reizigers. Het aanbod bussen, trams en metro's breidt de komende jaren nog uit, met 20 procent extra plaatsen op de bus, zeven nieuwe tramlijnen en een nieuwe metrolijn. De MIVB is een oplossing voor de filedruk en de slechte luchtkwaliteit in Brussel, aldus de Brusselse regering.

Het jongerentarief moet jongeren overtuigen om voor het openbaar vervoer te kiezen wanneer het kan. Bestaande kortingen blijven behouden: de volledige lijst van de kortingen is te raadplegen op de website van de MIVB.

De MIVB is volop bezig met het inwerken van de nieuwe tarieven. Concrete informatie rond verkoop en precieze data volgt zo spoedig mogelijk, luidt het zondag.