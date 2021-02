Jongeren als essentiële groep? Geert Molenberghs: “Goedbedoeld, maar er is toch iets dat we in het oog moeten houden”

“Wij willen onze plaats afstaan aan de jongeren.” Dat schrijven Sara Vercauteren (Bepublic) en Heidi De Pauw (Child Focus) in een opmerkelijke open brief, waarin ze oproepen om jongeren te erkennen als ‘essentiële groep’. Geert Molenberghs, biostatisticus aan de Universiteit van Hasselt en de KU Leuven, noemt het verzoek “goedbedoeld”, maar wijst op een niet onbelangrijk element.

Van Sam De Bruyn tot Peter Adriaenssens: de open brief is inmiddels ondertekend door tal van ‘betrokken volwassenen’ uit diverse sectoren. Elk hebben zij hun eigen reden(en) om te vragen dat jongeren als essentiële groep in onze maatschappij worden erkend.

In het lijstje namen zijn geen virologen of politici terug te vinden. “We hebben er bewust voor gekozen om geen politiek statement te maken”, klinkt het bij de iniatiefnemers.

Transmissie

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven) reageert bij HLN Live op de open brief. “De oproep is natuurlijk goedbedoeld.” Maar er is toch iets dat we in het oog moeten houden, wijst de expert erop. “Het is op dit moment namelijk niet volledig duidelijk in hoeverre de vaccins de transmissie stilleggen.” Met andere woorden: het is nog onvoldoende bekend hoezeer de vaccins kunnen verhinderen dat het virus wordt doorgegeven.

Het vaccin voorkomt zware Covid, zegt Molenberghs. “Het voorkomt hospitalisatie en overlijden. Maar we moeten iets meer gegevens hebben over wat het vaccin doet met transmissie. Of het die voldoende stillegt.” Dan kan er over zo’n strategie worden nagedacht, aldus de biostatisticus. Tegelijk geeft hij aan dat vermeden moet worden dat “iedere individuele expert zijn of haar eigen vaccinatiestrategie gaat uittekenen”.

“Geen reden voor paniekstemming”

Molenberghs werpt bij HLN Live ook een hoopvolle blik op de huidige coronacijfers. “De cijfers stijgen nog altijd een beetje, maar niet meer zo fel. We blijven schommelen op een plateau.” Het is belangrijk dat de maatregelen opgevolgd worden, onderstreept Molenberghs. “Maar er is op dit moment geen enkele reden voor een paniekstemming.”

Bekijk ook: