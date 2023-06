Jongen van 16 zoekt verfrissing in de Ourthe en verdrinkt: twee vrienden doken hem nog achterna maar konden hem niet redden

Een jongen van zestien is vrijdag verdronken in de Ourthe bij Barvaux terwijl hij met twee vrienden aan het afkoelen was in de rivier. De jonge Kameroener, Edouard, was drie weken eerder in België aangekomen en verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Barvaux, zei het Luxemburgse parket vandaag.