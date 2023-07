Jongen (5) valt vijf verdiepingen naar beneden uit appartementsgebouw in Charleroi en overlijdt

Premier De Croo doet ongeziene, paginagro­te knieval: “Dit is de start van de campagne”

Het is ongezien voor ons land: de premier die in een paginagrote advertentie in álle Belgische kranten vandaag een knieval maakt. Alexander - niet Alexander De Croo of ‘de premier’ excuseert zich bij alle Belgen in een presidentieel aandoende open brief voor het mislukken van de politiek en engageert zich voor positieve verandering. Dit heeft presidentiële allures, stelt politicoloog Carl Devos. “Niet ‘de premier’ of De Croo maar de mens Alexander moet inspelen op nationale eenheid.”