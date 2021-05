Jongen (12) zwaargewond na val van 10 meter in verlaten ArcelorMittal-fabriek in Luik

Een jongen van 12 jaar is zwaargewond geraakt op een verlaten bedrijfssite van staalreus ArcelorMittal in Ougrée (Luik). Het kind was met zijn zus de fabriek binnengedrongen en zakte door een vloer. Hij maakte een val van “8 à 10 meter”, zegt de burgemeester van Seraing.

Delen per e-mail

Het ongeluk gebeurde gisterenavond rond 19.40 uur in Ougrée, een deelgemeente van Seraing in de provincie Luik. “De vloer zou het gewicht van de jongen niet aangekund hebben”, bevestigt PS-burgemeester Francis Bekaert het incident aan RTL Info. De jonge tiener maakte een val van “8 à 10 meter” en raakte zwaargewond.

Hij was samen met zijn zus van 15 jaar de leegstaande fabriek van ArcelorMittal binnengedrongen. Ze sloegen daarvoor een venster kapot, vertelt Bekaert.

Operatie

Na de val van haar broer verwittigde de zus meteen hun moeder. De brandweer en de politie gingen ter plaatse. Ook een ambulance en mug rukten uit. Het meisje verkeerde in shock. Haar broer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De aard van zijn verwondingen is onbekend. De jongen ging vanochtend onder het mes. Zijn toestand is stabiel, meldt RTL Info.

68 voetbalvelden

De staalfabriek waar het ongeval plaatshad, sloot in 2014 definitief de deuren. Het staat dus al jaren leeg. Volgens burgemeester Bekaert doet ArcelorMittal “wat nodig is” om zijn terreinen te beveiligen. “Maar de oppervlakte van de Arcelor-site is zo groot dat het praktisch onmogelijk is om alles tegelijkertijd te observeren.”

Om u een idee te geven: het terrein in Ougrée waar het ongeluk gebeurde is zo’n 34 hectare of 68 voetbalvelden groot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.