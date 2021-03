Jongen (12) vermist in Laken

Mamadou verliet woensdag om 14.20 uur te voet de Reper-Vrevenstraat in Laken. Hij is van Guinese afkomst en is 1,75 meter lang en mager. Hij heeft kort donker haar en spreekt Frans.

Wie meer weet over de jongen of waar hij is, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000.