Jongeman rijdt met boomsleper in op feesttent in Gouvy

Lille/Kasterlee/Turnhout Ouders Tibau Verelst (18) ontstemd over straf voor Ruben B. die hun zoon de dood in heeft gejaagd: “Wij hebben niets meer, maar hij kan zijn leven binnenkort gewoon hervatten”

Een celstraf van 36 maanden waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van vijf jaar en een alcoholslot voor drie jaar wanneer hij zijn rijbewijs ooit terug zou halen. Dat is de straf voor Ruben B., die in dronken toestand op 10 mei vorig jaar een ongeval veroorzaakte waarbij de 18-jarige Tibau Verelst om het leven kwam. De ouders van Tibau zijn ontstemd. “Bij 36 maanden cel hadden we ons kunnen neerleggen, maar dit voelt aan als een slag in het gezicht”, zegt Steven Verelst, de papa van Tibau.

4 maart