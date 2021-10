Jongeman (19) overleden in slaap na studentendoop in Waalse Gedinne

In de gemeente Gedinne in Wallonië is Antonin, een 19-jarige student uit het zuiden van de provincie Namen, overleden in zijn slaap na een doop. De jongeman stierf in de nacht van zaterdag op zondag. Dat heeft de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq, vandaag gemeld. Autopsie moet duidelijkheid bieden over de exacte doodsoorzaak.

De 19-jarige Antonin, een student aan de IESN-hogeschool in Namen, kwam afgelopen nacht om het leven tijdens een studentendoop georganiseerd door verschillende studentenclubs verbonden aan de zes hogescholen in de provincie Namen. Ongeveer driehonderd jongeren kwamen samen in Sart-Custinne, een deelgemeente van Gedinne. Zij werden opgevangen in een zaal.

De onderzoekers zijn momenteel ter plekke. “Het onderzoek is volop aan de gang om mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen”, vertelt de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq. In een korte mededeling meldt het parket dat de jongeman is gaan slapen en niet meer is wakker geworden. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend.

Alcohol vloeide “rijkelijk”

Bijna 300 jongeren namen deel aan de activiteit die plaatsvond in een boerderij. “Tijdens het eerste deel moesten de studenten een reeks opdrachten vervullen, zoals dierenvoeding eten of in een bad vol bloed gaan liggen”, aldus de procureur des Konings. “Er was geen alcohol tijdens de doop, maar die vloeide nadien wel rijkelijk.”

Volgens de eerste elementen van het onderzoek leek er tijdens de avond niets aan de hand te zijn met de overleden student. “De studenten sliepen ter plaatse, niet op bedden maar op stro. Ze werden zondagochtend door de leden van de club gewekt, hij was bewusteloos. Er waren ook studenten verpleegkunde aanwezig. Zij hebben geprobeerd om hem te reanimeren in afwachting van de hulpverleners, maar zij konden alleen zijn overlijden vaststellen”, klinkt het nog.

Het labo, de wetsdokter en het parket van Namen zijn ter plaatse gegaan. “Er zijn stalen afgenomen en dinsdagavond zal een autopsie plaatsvinden. We hebben al een eerste screening gedaan maar een aantal mensen moeten nog verhoord worden. We moeten het verloop van de avond van het slachtoffer achterhalen”, aldus procureur Vincent Macq nog. “In dit stadium zien we geen mogelijke link tussen de organisatie van de avond en het overlijden. De studenten werden op initiatief van de burgemeester van Gedinne opgevangen in een zaaltje. Ze waren erg aangedaan door de gebeurtenissen.”

Volledig scherm © screenshot VTM NIEUWS

De studentendoop bestond uit een parcours van vijf à zes activiteiten. “De jongeman nam hieraan deel”, aldus het parket. Tijdens de studentendoop zelf dronken de studenten geen alcohol. Daarna vloeide de alcohol wel rijkelijk. De jongeman zou toen gedronken hebben volgens getuigen. “Daarna ging hij slapen en werd hij niet meer wakker. Zijn vrienden hebben dat de ochtend na de doop ontdekt”, vertelt de procureur tijdens een persmededeling.

Volledig scherm © screenshot VTM NIEUWS

“Er waren studenten geneeskunde die hem hebben proberen reanimeren. De hulpdiensten werden verwittigd, maar alle hulp kwam helaas te laat. De jongeren zijn ontzettend geraakt door het overlijden. Het is een drama die de studentengemeenschap raakt. Er zijn nog veel vragen. Het lichaam vertoont geen uiterlijke tekenen van geweld.” Dinsdag wordt een autopsie uitgevoerd.

De politie vertelde het slechte nieuws aan de broer van de jongeman. De ouders waren op reis. Zij zijn naar huis teruggekeerd na het vernemen van het tragische nieuws.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © screenshot VTM NIEUWS