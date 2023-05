Jonge vrouw op klaarlichte dag verkracht op wandelpad tussen twee straten

Hoeveel weet jij al over ‘De Canon van Vlaanderen’? Test je kennis in deze quiz

Meer dan 300 pagina’s die 12.000 jaar geschiedenis samenvatten in zestig “vensters”. ‘De Canon van Vlaanderen’ is eindelijk klaar en werd vandaag aan het grote publiek voorgesteld. Maar hoeveel weet jij er al over? Haal inspiratie uit dit artikel en test het uit in onderstaande quiz.