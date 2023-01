Jonge verpleegkundigen liever ‘projectverpleegkundige’ dan vast contract. Projectverpleeg-wàt?

Drugsben­des rekruteren studenten voor drugsmok­kel: haven kijkt naar countermo­ge­lijk­he­den

Havenarbeiders die door drugsbendes gerekruteerd worden, dat is al langer geweten. Maar blijkbaar gaat het nu nog een stap verder. Zo worden zelfs studenten en scholieren gerekruteerd, lang voordat ze in de haven beginnen met werken. Hierdoor moeten sollicitanten voor functies in de haven nog beter gescreend worden. De haven focust nu op een verbetering van die screeningmethoden. Hogescholen informeren studenten uit gevoelige richtingen nu al, de haven wil de samenwerking met die opleidingen nog verhogen.

12 januari