Jonge vader (24) bezwijkt aan coronavirus

Burgemees­ter Dil­sen-Stok­kem laat weg afsluiten waar Pieter en Neri verongeluk­ten

14:50 In Dilsen-Stokkem is de weg gesloten waarop een jong koppel vorige week verongelukte. Pieter Kathagen (18) uit Oudsbergen en zijn vriendin Neri Leliaert (17) uit As worden morgen begraven in kleine kring.