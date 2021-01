Jonge start-up bedenkt warme corona-actie: deel digitale knuffels uit en steun zo Rode Kruis

21 januari is het internationale knuffeldag, maar omwille van je-weet-wel-wat mag knuffels uitdelen aan iedereen die je wil dus nog even niet. Swipedrinks , een jonge Oost-Vlaamse start-up die zich in normale tijden met een uniek betaalconcept richt op evenementen, zet daarom een digitale knuffelactie op ten voordele van Rode Kruis-Vlaanderen. Wie een familielid of vriend een hart onder de riem wil steken, weet dus waar naartoe te surfen. Kostprijs? Eén euro per knuffel.

Het is het verhaal van veel (jonge) ondernemers in deze soms moeilijke periode: een (beloftevol) bedrijf zien groeien en dan wordt dat allemaal een plotse halt toegeroepen. Het overkwam ook Pieter De Troyer uit Herzele. Drie jaar geleden kwam hij op het idee om een app te ontwikkelen waarmee je bonnetjes kan kopen op evenementen met één simpele druk en zo snel vrienden kan trakteren. De slagzin ‘eentje swipen’ kende al snel verspreiding op festivals zoals Rock Zottegem en zou in het voorjaar van 2020 zijn debuut maken op het bekende culinaire event ‘Gent Smaakt’.

“Swipedrinks is een concept dat ik bedacht op café. Ik kwam op het idee toen ik vroeger naar huis moest, maar mijn vrienden nog wou trakteren. Ik wilde een app ontwikkelen om elkaar op afstand een drankje te kunnen betalen. Het pilootproject voor Rock Zottegem in 2019 was meteen een groot succes. We hadden een week voor het festival het systeem gelanceerd via sociale media en meteen 10.000 euro aan voorverkoop zonder al te veel reclame te maken. Tijdens het festival maakten we een totale omzet van 30.000 euro”, legt De Troyer uit. “Daarna hebben we een half jaar gebruikt om de juiste investeerder te vinden en de app beter te maken.”

Weg met papieren bonnetjes

En zo werkt het systeem precies: zodra je met een swipe bonnetjes koopt, heb je de drankbonnetjes op je smartphone en heb je dus geen papieren meer nodig. “Je moet dus niet meer met een voucher aan te schuiven aan de kassa. Of wanneer je naar een optreden staat te kijken, hoef je je plaats niet meer af te staan om bonnetjes aan te schaffen. Zo moet de bezoeker geen cash of betaalkaart op zak hebben en kan iedereen overblijvende bonnetjes doorgeven of zelfs elkaar vanop afstand trakteren. Eventorganisatoren hoeven geen zware betaalterminals of voorraad cash geld te installeren. Swipedrinks is dus zeer laagdrempelig voor gebruiker én organisator.

Volledig scherm Pieter De Troyer van Swipedrinks. © Wim Jacobs

Zo was Swipedrinks klaar om van 2020 een succes te maken. Er waren deals met ‘Gent Smaakt’, tientallen gemeenten en steden met een groot scherm voor het EK voetbal en nog een paar festivals verspreid in Vlaanderen. Maar dan kwam dus dat dekselse virus. Weg festivals, culturele feesten en grote schermen. “Dat was een grote klop. We konden het eerst niet echt geloven, al onze activiteiten waren gericht op die evenementen. Eigenlijk ben je als bedrijf bijna failliet, je kan niets tonen en niet bekender worden. Alles viel stil.”

“Eerst keken we nog uit naar de kerstmarkten deze winter, maar dan kwam de tweede lockdown, ondertussen hopen we dat de zomer iets kan worden. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat kleine en middelgrote evenementen kunnen doorgaan. We laten ons ook niet klein krijgen, omdat we echt geloven in ons concept. We hebben een cashless systeem ontwikkeld dat nog niet bestaat voor zowel kleine als grote evenementen, van scoutsfuiven tot festivals. Bovendien hebben we onze technologie gepatenteerd en vonden we met Payconiq een partner die erg in ons geloofde en ons geholpen heeft om staande te blijven.”

Coronaproof geld inzamelen

‘Er eentje swipen’ wordt dus nu even ‘swipe een knuffel’ ten voordel van het Rode Kruis. “We wilden in coronatijden iets nuttig doen met onze technologie en daarom hebben we besloten om Rode Kruis-Vlaanderen te steunen. Ze waren meteen enthousiast over onze knuffelactie en uiteraard hopen we dat het een succes wordt. De opbrengst gaat volledig naar hen. Corona heeft ook impact op hun jaarlijkse inzamelacties en met deze actie hopen we coronaproof extra geld voor hen in te zamelen. Bovendien kan je met de actie iemands dag mooier maken, een positieve actie voor ons allemaal, zeker nodig in deze vervelende tijden.”

Hoe werkt het?

Eerst uiteraard de app downloaden in Google Play of Apple Store. Je koopt knuffels aan een euro per stuk in de app of op de site swipedrinks.com, deelt er à volonté uit (lees: met een simpele swipe) en steunt zo integraal het Rode Kruis. De knuffels die je koopt of ontvangt, moet je dus wel na corona in het echt gaan verzilveren. Het worden sowieso nog gezellige tijden.