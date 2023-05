Jonge snookerspelers Ender (7), René (9) en Victor (13) over hun favoriete sport: “Je moet mentaal sterk zijn. Als het fout gaat, mag je niet op de tafel kloppen”

Wij kochten van alle krasloten één en betaalden 146 euro. Wat was onze winst?

Hoewel zelfs de grote baas van de Nationale Loterij moet toegeven dat ze niet helemaal vrij van verslavingsgevaar zijn, blijken krasloten populairder dan ooit. In amper tien jaar tijd is de verkoopopbrengst meer dan verdrievoudigd: van 133,7 miljoen euro in 2013 naar 450 miljoen euro vorig jaar. Wat zelfs al meer is dan de omzet van good old Lotto. Ook het aanbod lijkt evenredig gestegen, met intussen al 25 verschillende loten. Wij kochten, krasten en keken hoogst verbaasd op van de return.