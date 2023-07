Jonge redder leert kinderen in Noordzee zwemmen: “De zee is sterker. Altijd”

ANALYSE. Wat is het plan van de toekomsti­ge Open Vld-voorzitter? Daarover blijft het pijnlijk stil

“Wordt het Maggie De Block, Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne of toch de onbekende Tom Ongena? Namen genoeg om het stokje van ex-voorzitter Egbert Lachaert over te nemen, maar om wat te doen? Wat is het aanvalsplan van die nobele M/V/X voor de partij in diepe crisis? Daarover is het pijnlijk stil”, analyseert politiek journalist Isolde Van den Eynde.