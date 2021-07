Jonge ondernemers verkopen na één jaar al speelhuizen tot in Midden-Oosten: “Een kind horen fluisteren: ‘Mama, het is zo mooi’, dáár doen we het voor”

In het najaar van 2019 richtten Siemon Ariens (31) en Lars van den Dungen (26) uit Lommel 'Eye-Opener' op, een bedrijf waarmee ze congressen, beurzen of evenementen wilden aankleden. Lars had ervaring bij Center Parcs, Siemon was actief bij een succesvol boekingskantoor voor deejays. Tot dat vervelende virus de kop opstak en ons land in lockdown ging. Geen beurzen, evenementen, congressen of optredens meer. Van een gevuld orderboek naar alleen nog blanco vellen in datzelfde boek. Zo kon het niet verder.