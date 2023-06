Jonge Oekraïense vluchteling wint 500.000 euro met krasbiljet in Brussel

“Bijna een geluk dat die verdomde oorlog ons naar België joeg”: Oekraïense Ulyana (6) komt na gevecht tegen kanker in Mortsel op haar plooi

Nauwelijks zes is ze, maar de Oekraïense Ulyana Diudiuk heeft al een oorlog in haar thuisland, een vlucht naar België en een gevecht tegen kanker meegemaakt. Dankzij de zorg van het UZA in Edegem en de Mortselse Rozenregenschool fleurde Ulyana helemaal op. “In Oekraïne had ze nooit zo goed geholpen kunnen worden”, zegt mama Tatjana.