Jonge moordenaars, slot. Gillian Vandamme (17) sloeg bejaarde vrouw schedelbreuk en verkrachtte haar: “Ik wilde wel eens weten hoe dat voelde"

Maurisette Poiré ligt zo goed als naakt in een grote plas bloed op de massieven houten tafel in haar living. De vrouw heeft rake klappen gekregen - één van haar ogen zit compleet dicht - en in haar hand zit een pluk haar geklemd. Volgens de wetsdokter is het slachtoffer al enkele dagen dood. De dader heeft haar vermoedelijk proberen wurgen, maar de doodsoorzaak moet gezocht worden bij de steekwonden. 34 in totaal, zo zal de autopsie uitwijzen. Eén van de messteken doorboorde een long. Bij een andere uithaal trof het mes haar in het hart.