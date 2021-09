Jonge moordenaars. Dimitri (17) sloeg de moeder van zijn liefje zo hard dat hij er zelf misselijk van werd

Terwijl haar moeder nog voor haar leven vecht, wordt Joy een eerste keer verhoord. Ze vertelt dat Gwenn Vangestel "een keitoffe mama" is. Een maand eerder is Joy wel even van huis weggelopen, samen met haar vriend Dimitri Lemmens (17). "Ik zat wat met mezelf in de knoop. Mama en ik hadden ruzie. Maar sinds ik terug thuis ben, gaat alles weer goed." Over de nacht van de feiten is ze kort. "We hebben gezellig samen tv gekeken. Om halfdrie is mama even weggeweest om te controleren hoeveel geld er nog op de rekening stond. We zouden vandaag gaan shoppen in Nederland. Toen ze weer thuis was, vroeg ze me om sigaretten te halen in de shop van het tankstation. Ik ben hoogstens 20 à 25 minuutjes weggeweest. Toen ik terugkwam, hoorde ik een vreemd geluid. Alsof iemand lag te stikken."