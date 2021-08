Jonge moeder Ellien (36) was als eerste ter plaatse nadat zusjes werden aangereden door truck: “Ik vertrouw geen enkel verkeerslicht meer, maar blijf wél fietsen”

ONZE OPINIE. Verboden toegang voor niet-gevacci­neer­den op intensieve?

5:00 Hangt er binnenkort een bordje aan de ingang van de intensieve: “Verboden toegang voor niet-gevaccineerden”? Dat klinkt hard, maar alvast in Nederland wordt er luidop over nagedacht door specialisten. Het is een discussie die ook in ons land dringend gevoerd moet worden nu blijkt dat in Brussel de afdelingen intensieve zorg opnieuw vol liggen met mensen die een vaccin weigerden. Corona wordt door de beschikbaarheid van vaccins in plaats van een ziekte, steeds meer een keuze. Ook op de ethische keuzes die we maken, zou dat een invloed moeten krijgen.