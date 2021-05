Jonge kinderen geven coronavirus steeds vaker door

Wanneer wordt u gevacci­neerd, en met welk vaccin? Ook uw woonplaats speelt een rol, dit zijn alle mogelijke scenario’s

11:59 Binnenkort starten de vaccinaties voor de brede bevolking onder de 65 jaar in Vlaanderen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft daarvoor een overzicht gelanceerd waarop iedereen kan controleren wanneer hij of zij aan de beurt zal zijn voor een coronavaccin. Daarbij speelt trouwens niet alleen uw leeftijd een rol, maar ook uw woonplaats. We zetten de mogelijke scenario’s op een rij en u kan in de tabel zelf uw leeftijd opzoeken.