Jonge kapster uit Luik stapt uit het leven nadat ze noodkreet slaakte bij start tweede lockdown: “‘Maak je om mij geen zorgen, papa’, zei ze”

Minister reageert nadat jonge kapster uit het leven stapt: “In deze corona crisis moeten zelfstandi­gen nooit aarzelen om hulp te vragen”

17 november In Franstalig België is er beroering ontstaan door de dood van Alysson Jadin (24), die de voorbije weken een van de jongeren was die in de Waalse pers openlijk getuigde over haar lastige traject in tijden van corona. Door de verplichte sluiting van haar kapperszaak zag ze de toekomst somber in. Gisteren is de jonge Luikse uit het leven gestapt. Zelfs minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) reageerde op de feiten: “In deze coronacrisis moeten zelfstandigen nooit aarzelen om hulp te vragen.”