Jonge kandidaat-kopers getuigen over hun huizenjacht: “Ons bod werd eens met 100.000 euro overboden”

Nergens kost een huis meer dan in Sint-Mar­tens-La­tem: wat zijn de tien duurste en goedkoop­ste gemeenten in jouw provincie?

Met een gemiddelde van 768.265 euro was Sint-Martens-Latem vorig jaar de duurste gemeente van het land om een huis te kopen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van notaris.be, die HLN kon inkijken. We verwerkten ze in onze HLN-Woonwijzer die je hier onderaan vindt, waar je kunt nagaan hoeveel een woning in jouw gemeente kost. En we stelden per provincie een top-tien samen met de duurste en goedkoopste locaties.

20:00