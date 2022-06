Jonge daders en slachtoffers half jaar langer samen in gemeenschapsinstellingen

Het plan om in de jeugdhulp minderjarige daders te scheiden van jongeren die opgroeien in een moeilijke situatie loopt vertraging op. Normaal gezien zouden de gesloten gemeenschapsinstellingen vanaf september enkel nog jongeren opnemen die een jeugddelict hebben gepleegd. Slachtoffers zouden dan terecht kunnen in private voorzieningen voor veilig verblijf. Maar omdat er in die voorzieningen nog onvoldoende capaciteit is, wordt de timing voor de scheiding opgeschoven naar maart 2023. Dat staat in een decreetswijziging en het wordt ook bevestigd door Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien.

Het nieuwe jeugddelinquentierecht, dat is ingevoerd in september 2019, wil komaf maken met een aanslepend probleem in de gemeenschapsinstellingen. In sommige van die instellingen zitten jonge daders (ook bekend als “moffers”, waarbij MOF staat voor “misdrijf omschreven feit”) namelijk samen met jonge slachtoffers van geweld- en zedenfeiten (ook bekend als “vossers”, waarbij VOS staat voor “verontrustende opvoedingssituatie”). Geen ideale situatie. Er was ook al veel langer consensus over de noodzaak om die twee groepen jongeren te scheiden.

Volgens de afspraken in het nieuwe jeugddelinquentierecht zou er daarom vanaf september 2022 een strikte scheiding komen. De gesloten gemeenschapsinstellingen zouden vanaf dan enkel nog jongeren opnemen die verdacht worden van een jeugddelict of die een jeugddelict hebben gepleegd. Voor jongeren die opgroeien in een problematische of verontrustende opvoedingssituatie zou er een aanbod in private voorzieningen voor veilig verblijf komen.

Uitstel om capaciteit op te trekken

Maar dat aanbod aan veilig verblijf staat “zowel personeelsmatig als naar infrastructuur” nog niet volledig op punt, zo staat te lezen in een wijzigingsdecreet dat dinsdag besproken wordt in het Vlaams Parlement. Volgens de tekst laten de “coronacrisis en de bouwachterstand” zich voelen en moeten de plannen uitgesteld worden naar maart 2023. Dat betekent ook dat jonge ‘daders’ en ‘slachtoffers’ dus nog iets langer gemengd zullen zitten in de gemeenschapsinstellingen.

Dat bevestigt ook Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien. Volgens hem is de sector op de hoogte van het uitstel en was ze zelf ook vragende partij. “Door het uitstel krijgen de voorzieningen veilig verblijf wat extra tijd om de capaciteit verder op te trekken en kunnen we in maart 2023 zorgen voor een opstart met extra ruimte.”

