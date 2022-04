Jonge bestuurster (23) sterft na klap tegen boom in Eupen

Namen Pony van 11 jaar oud bezwijkt aan kwetsuren na wrede aanval in Namen: “Ongetwij­feld het werk van sekte”

In tien dagen tijd hebben twee aanvallen tegen paarden plaatsgevonden in de provincie Namen. Eén dier werd zo zwaar toegetakeld dat het ter plaatse overleed aan zijn verwondingen. Eigenares Éline S. is in shock: “Ze hebben Petit Prince met een ijzeren staaf op de kop geslagen en zijn geslachtsdelen geamputeerd”, getuigt ze aan Sudinfo. De lokale politie roept op tot waakzaamheid.

