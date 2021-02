Jonge Belgen vinden sneller een huis: “Coronakopers zijn beter voorbereid en weten wat ze willen”

Op minder dan een maand tijd was het geklonken. Jolien Vanden Driessche (29) en Mieke Vanmunster (29) zetten eind augustus hun handtekening onder de verkoopsakte van hun droomhuis in Eksaarde bij Lokeren. Hun zoektocht ging razendsnel: het huis dat ze kochten was pas het tweede dat ze bezochten. “We waren meteen gecharmeerd, verliefd. Waarom wachten?”, vertellen ze.