Jonge au pairs in België vaak slachtoffer van uitbuiting

Au pair-jongeren, jongeren die in ruil voor kost en inwoon tijd doorbrengen in buitenlandse gezinnen, huishoudelijke taken uitvoeren en eventueel voor kinderen zorgen om de taal en cultuur te leren, worden in ons land vaak het slachtoffer van uitbuiting. Dat stelt FAIRWORK Belgium donderdag. "De gastgezinnen zijn vooral op zoek naar een goedkope arbeidskracht om hen bij te staan. Van altruïsme is zelden sprake", klinkt het. De organisatie roept dan ook op om au pairs te erkennen als werknemers.

Om in België als au pair te mogen verblijven moeten jongeren, die niet uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland komen, beschikken over een geldige arbeidskaart. In 2022 werden in ons land 553 arbeidskaarten B uitgereikt, het merendeel in Vlaanderen. Daarnaast werden 502 Schengen-visa type D met het au pair-motief uitgereikt aan onderdanen van landen buiten de Europese Unie, IJsland, Monaco, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. Au pairs uit een ander EU-land zijn dus niet in die cijfers opgenomen.

FAIRWORK Belgium, tot 2018 bekend als Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigrantenen (ORCA), is sinds 2014 in 578 dossiers van au pairs gecontacteerd. Uit controles van de Vlaamse inspectiediensten blijkt dat de regels in meer dan een derde van de gevallen niet worden nageleefd, maar ook in Wallonië en Brussel werden misstanden vastgesteld.

"In theorie is een au pair-jongere een persoon die naar België komt om de taal en de cultuur te leren door bij een gezin te wonen. In ruil voor het verblijf bij het gezin, kan de au-pair gevraagd worden te helpen in het huishouden", legt FAIRWORK Belgium uit. "De wetgeving bepaalt dat de au pair-jongere maximaal twintig uur per week en vier uur per dag taken mag uitvoeren. Ze spreekt niet over werk en preciseert niet om welke taken het kan gaan. De au pair ontvangt 450 euro zakgeld. Dat bedrag is sinds 1999 niet meer geïndexeerd."

FAIRWORK Belgium vraagt dat au pairs erkend worden als werknemers. "De taken die aan au pair-jongeren worden toegekend worden over het algemeen gezien als de verantwoordelijkheid van een vrouw in een huishouden en worden in onze samenleving met moeite gezien als werk. Toch is het werk en moet het als zodanig worden beloond, ook als die taken door een au pair-jongere worden uitgevoerd."