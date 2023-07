Jong Vld’er herhaalt pleidooi voor voorzittersverkiezingen: “Dit heeft schijn van achterkamerpolitiek”

Jong VLD’er Jef Druyts is niet gelukkig met de manier waarop Tom Ongena is aangeduid tot waarnemend voorzitter van Open Vld. Hij wil dat andere kandidaten het tegen Ongena moeten kunnen opnemen.

Binnen de liberale partij klinkt her en der stevig gemor omdat er geen echte voorzittersverkiezingen komen om een voorzitter aan te duiden om Egbert Lachaert te vervangen, die vorige week de handschoen in de ring gooide. Het uitgebreid partijbestuur stemde dinsdag in met het voorstel van premier Alexander De Croo om Vlaams parlementslid Tom Ongena aan te duiden. Het is wel de bedoeling dat de leden zich op een congres zullen kunnen uitspreken. Dat congres zou in september plaatsvinden.

“Statuten schrijven interne verkiezingen voor”

Maar dat volstaat niet voor Druyts, die voorzitter is van Jong Vld Leuven. “Ik snap de moeilijke situatie waarin de partijtop zich bevindt. Als liberalen staan we voor liberale principes. Voer die ook consequent door in de partij”, verklaarde hij woensdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Hij wijst erop dat de statuten interne verkiezingen voorschrijven, maar die lijken er niet aan te komen. Het ledencongres volstaat helemaal niet voor Druyts. Hij vindt dat tegenkandidaten de kans moeten krijgen het tegen Ongena op te nemen. Nu heeft zijn aanduiding de “schijn van achterkamerpolitiek”.

KIJK. Tom Ongena kondigt ledencongres aan, maar volgens hem is het nu “belangrijk om aan één zeel te trekken”

Diezelfde Ongena bevestigt dat de leden zich “zullen kunnen uitspreken”. Hoe dat gestalte zal krijgen, moet nog worden bekeken, “maar hoe dan ook zullen de leden inspraak krijgen”. Indien zijn aanduiding tot waarnemend voorzitter haar beslag krijgt op het congres, dan is het de bedoeling dat Ongena aan het hoofd van de partij staat tot na de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar van 2024. Nadien volgen er dan volwaardige verkiezingen, stelde Ongena in ‘De Ochtend’.

Petitie

Een 8-tal jonge liberalen startte gisteren een online petitie op redopenvld.be om nieuwe verkiezingen te eisen voor het partijbestuur. Een van de initiatiefnemers is Jef Druyts. “Tom Ongena is de trotse voorzitter van Open Vld geworden met welgeteld... 0 stemmen van de partijleden. Proficiat!”, sneerde hij op Twitter.

KIJK. Vlaams parlementslid Els Ampe omschrijft Tom Ongena als “handpop van de premier”: “Statuten zijn geen vodje papier”