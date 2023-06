Jong VLD-voorzitter Philippe Nys legt mandaat vervroegd neer: “Er is sprake van een conflict”

WEERBE­RICHT. Hittegolf voorbij? Vanavond ‘code geel’ voor onweer in West-Vlaanderen

Zondag begint nog zonnig, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In de loop van de dag vergroot de kans op onweer. In West-Vlaanderen geldt vanavond ‘code geel’ voor onweer. Daarnaast is het nog onzeker of het kwik in Ukkel vandaag boven de 25 graden klimt. Dat zou betekenen dat de hittegolf is afgelopen, meldt weerman David Dehenauw. “De verwachting voor vandaag is pessimistischer dan wat ik gisteren dacht.”