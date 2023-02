Jong VLD haalt uit naar PS-voorzitter Magnette: “Met zijn uitspraken en beleid is hij grootste bondgenoot van N-VA en Vlaams Belang”

Jong VLD heeft genoeg van de houding van PS-voorzitter Paul Magnette en werd daarom op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie uitgeroepen tot Blauwe Kneus 2022, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die de politiek of het liberalisme volgens hen in slecht daglicht stelt.

“Magnette is al bezig met premier worden (in een interview liet hij weten dat hij premier wil worden, .red), maar hij moet niet wachten tot na 2024 om verantwoordelijkheid op te nemen”, aldus de jongerenafdeling in een persbericht. “Vandaag is Magnette de grootste bondgenoot van N-VA en Vlaams Belang. Enkel als we ons land hervormen en samen werken aan een hoge activiteitsgraad heeft België nog een toekomst. Zo niet, kan de PS zich best omdopen tot Parti Separatiste.”