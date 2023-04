Jong Groen haalt hard uit naar “te oude, witte mensen” binnen partij en dat zorgt voor onvrede: “Jullie vallen mij aan op basis van mijn huidskleur en mijn leeftijd”

De partij scoort in de peilingen al een hele tijd slechter dan haar verkiezingsresultaat van 9,8%, maar dit keer nemen de ecologisten een serieuze duik. Virtueel is Groen met 7,4% zelfs de kleinste partij van Vlaanderen . Jong Groen, dat al langer gefrustreerd is over de koers van partij, spaart zijn kritiek niet. Op Twitter riep de jongerenafdeling de partijtop op om “aan zelfreflectie te doen” en meer “op haar strepen te durven staan” binnen de regering.

“Te oude, witte mensen”

Tweet offline

In een nieuwe reeks tweets lijken de jongeren nu de rangen te sluiten. “We zijn allemaal vrijwilligers en maken soms al eens fouten, want Jong Groen is een leerschool”, klinkt het. “Waarom haalden we onze bewuste tweet offline? Omdat we beseffen dat deze tweet genuanceerder kon en we onze woorden beter moesten kiezen. De boodschap blijft echter dat we een betere weerspiegeling van de samenleving willen in onze parlementen. Wil dat zeggen dat er geen plaats meer is voor oudere, witte mensen in het parlement? Uiteraard niet.”