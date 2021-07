Jong én gevaccineerd, maar geen Pukkelpop: “Organisatoren hebben er zich makkelijk van afgemaakt”

Derde meer Vlaamse bedrijven in Chinese handen sinds 2018

23 juli Zeker 99 ondernemingen uit de niet-financiële economie zijn voor minstens 50 procent in handen van een Chinese eigenaar. In 2018 ging het nog om 73 bedrijven, een toename van bijna 36 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Dit toont de stijgende invloed van China in onze economie, we moeten waakzaam blijven dat er geen strategische sectoren uit onze handen glippen”, aldus Deckmyn.