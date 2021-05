Jolien is 28 weken zwanger en kan zich vanaf vandaag prioritair laten vaccineren: “Ik heb lang getwijfeld”

De iconische flippo maakt dankzij EK comeback in zakjes chips

14:28 De legendarische flippo’s keren binnenkort terug in zakjes chips van fabrikant Croky. Dat schrijft het Nieuwsblad. Aanleiding is het EK dat begint in juni. Opvallend is dat de schijfjes in een apart zakje zullen zitten en ex-Rode Duivel Vincent Kompany nog tussen de chipjes zit.