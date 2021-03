Joke Schauvliege (CD&V) vraagt afsprakenkader voor mountainbikers in natuurgebieden

“Corona was motor van verande­ring in gesloten jeugdin­stel­lin­gen”

10:18 De coronacrisis en de lockdown hebben er bij de jongeren in de gesloten jeugdinstellingen “stevig ingehakt”, maar de crisis heeft ook gezorgd voor een versnelde digitale evolutie in de instellingen en soms ook voor een “lossere en warmere sfeer in de leefgroep”. Dat zegt Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris en voorzitter van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.