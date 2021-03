Johnson & Johnson levert eind april eerste 76.000 vaccins, 1,4 miljoen dosissen verwacht in tweede kwartaal

De exacte leverdagen zijn nog niet bekend, maar het gaat om twee leveringen van telkens 38.000 dosissen in de weken van 19 en 26 april, zegt Briat. In mei en juni zullen de leveringen naar verwachting meteen fors de hoogte in gaan, aangezien we in de drie maanden samen 1,4 miljoen dosissen verwachten.

België rekent net zoals de rest van Europa voor de versnelling van zijn vaccinatiecampagne erg op de vaccins van Johson & Johnson, aangezien er maar één prik voor nodig is om volledige immuniteit te ontwikkelen. Het J&J-vaccin, ontwikkeld door de Belgische Johnson & Johnson-dochterfirma Janssen Pharmaceutica, wordt zo cruciaal in de Belgische en Vlaamse vaccinatiecampagne, als we de doelstelling willen halen om tegen 11 juli alle volwassen Vlamingen die dat willen een eerste prik te kunnen geven.

Met de bevestiging mogen we de komende zes weken, deze week meegeteld, in totaal minstens 1,89 miljoen nieuwe vaccins verwachten. Het zullen er allicht nog een pak meer worden zodra duidelijk is hoeveel vaccins Moderna en AstraZeneca de komende weken zullen leveren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Pfizer/BioNTech gaat het tot eind april om 1,43 miljoen vaccins, en het ziet er ook naar uit dat het bedrijf die beloftes zal kunnen waarmaken, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, afgelopen zaterdag nog. Samen met de maanden mei en juni ziet het er bovendien naar uit dat we de eerder beloofde 4,6 miljoen dosissen zullen kunnen krijgen.

Van Moderna is enkel nog maar de levering van 96.000 vaccins volgende week bevestigd, maar ook hier zouden de beloofde 900.000 dosissen van kwartaal twee wel degelijk haalbaar zijn. Dat er niet verder vooruitgekeken kan worden dan volgende week is “vervelend voor de strategie, al gaat het bij Moderna over beperktere volumes”.

De leveringen van AstraZeneca zijn een volledig ander verhaal: Ramaekers bevestigde zaterdag dat België slechts op 2 miljoen of nog minder van de beloofde 4,6 miljoen dosissen in kwartaal twee zal kunnen rekenen. De komende twee weken komen er daar een kleine 285.000 dosissen van. Maar het blijft schipperen, aangezien het Brits-Zweedse bedrijf regelmatig nog aanpassingen doorvoert in beloofde volumes, “soms zelfs in de week van de levering”.

Daarbij komen dus nog de 1,4 miljoen dosissen van Johnson en Johnson in het tweede kwartaal.