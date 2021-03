Johnson & Johnson levert eerste vaccins midden april: “Dit kan de verminderde leveringen van AstraZeneca goedmaken”

Commissie voor hulp aan slachtof­fers terreuraan­sla­gen keerde al 6 miljoen euro uit

19 maart De commissie voor financiële hulp aan slachtoffers heeft 1.572 aanvragen gekregen in verband met de verschillende terreuraanslagen in België. In totaal is al 5,9 miljoen euro aan financiële hulp toegekend, waarvan 2 miljoen in de vorm van een voorschot. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.