Johnson & Johnson kiest Gent als Europese productiesite voor behandelingen voor bloedkankerpatiënten

“Jongeren die Johnson & Johnson-prik willen, moeten die toch kunnen krijgen”

27 mei Nadat een Sloveense vrouw jonger dan 40 in een Belgisch ziekenhuis overleed na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson in het buitenland, stopt ons land voorlopig met het inenten van mensen van 40 jaar en jonger met dat vaccin in de centra. Zo komt het streefdoel in het gedrang om tegen 11 juli elke volwassen Vlaming één prik te geven. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) stelt die ambitie bij tot 85 procent van de volwassen Vlamingen. Maar hoe gaan we die 85 procent halen? “We kunnen de Pfizer-vaccins voorbehouden voor wie jonger is dan 40".