Johan Vandendriessche en Thibaut De Vos brengen Nieuwpoort met ‘The Grand’ terug naar de tijd toen Churchill er nog logeerde: “Dit wordt het mooiste gebouw van de kust”

Een frisse zeventiger en een rijpe dertiger laten de ‘belle epoque’ herleven aan de Noordzee. Met ‘The Grand’ in Nieuwpoort tekenen Johan Vandendriessche (75) en Thibaut De Vos (39) voor een exclusief prestigeproject. Meer dan 2.000 gegadigden stonden in de rij voor een flat in wat honderd jaar geleden het meest luxueuze hotel was van de Westkust. “Er zijn prachtige gebouwen in ons land, doe er ook iets mee.”