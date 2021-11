Johan Staes (Vlozo): “Niet coronapas, maar verplichte vaccinatie personeel is oplossing voor woonzorgcentra”

Va­pe-federatie bezorgd over opkomst wegwerpba­re e-sigaret: “Makkelijk verkrijg­baar voor minderjari­gen en niet duurzaam”

Vapebel, de Belgische federatie van vape-retailers en -distributeurs, maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de opkomst van wegwerpbare e-sigaretten in België. Deze soort e-sigaretten blijkt makkelijk verkrijgbaar te zijn voor minderjarigen en is daarnaast niet duurzaam. "We keuren de verkoop van deze wegwerp e-sigaretten helemaal af", zegt de voorzitter van Vapebel, Felix Rijkers.

