Johan Neyts: "Het moet in principe mogelijk zijn dat dit de laatste pandemie was”

‘Zorg dat dit de laatste pandemie is.’ Dat is de titel van een rapport dat een panel van experten opstelde in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en waarin een vernietigende evaluatie gemaakt wordt van de manier waarop de coronapandemie wereldwijd werd aangepakt . Het panel geeft ook een reeks aanbevelingen om een nieuwe pandemie te voorkomen. En dat is wel degelijk mogelijk, volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) “Met wat er aanbevolen wordt, moet het in principe mogelijk zijn dat dit de laatste pandemie was”, zei hij in Terzake op Canvas.

Het eerste wat je moet doen als een nieuw pathogeen of virus de kop opsteekt, is zorgen dat je heel snel weet waarmee je te maken hebt, aldus Neyts. “Je moet het snel kunnen detecteren. Daarvoor heb je snelle methoden nodig. Die kunnen we ontwikkelen, want we leven in een hoogtechnologische maatschappij. Je kan er bijvoorbeeld artificiële intelligentie voor gebruiken. Als je die snelle methoden eenmaal hebt, kan je heel snel weten waar een potentiele uitbraak zit. Daarbij moet je het voorzorgsprincipe hanteren. De WHO moet tijdig waarschuwen als er zich iets aandient. Misschien is het niets, maar je moet het tijdig in kaart brengen.”

Zelf waarschuwde hij al in 2013 voor het gevaar van coronavirussen. “Toen heb ik in een publicatie al een eerste keer gezegd dat we coronaremmers moesten ontwikkelen, omdat coronavirussen een probleem konden worden”, klinkt het. “En op 20 september 2019 heb ik op een congres in Wuhan (waar het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, red.) herhaald dat de wereld niet voorbereid was op een volgende pandemie en dat we snelle testsystemen moesten uitwerken en virusremmers moesten ontwikkelen.”

Eerste patiënten

“We hadden die voor coronaremmers in vredestijd kunnen ontwikkelen, zodat we klaar waren voor de eerste gevallen”, gaat hij verder. “Dan had je de eerste patiënten kunnen behandelen, net als de artsen en de mensen met wie ze in contact kwamen. Dan had je die eerste uitbraak de kop in kunnen drukken, nog voor het een epidemie of een pandemie was. Je moet zoiets in het begin proberen te stoppen.”

Neyts staat ook achter een systeem dat armere landen de kans geeft om eigen vaccins te maken of op zijn minst toegang te geven tot vaccins. Het gaat immers om een wereldwijd probleem. “Het virus zal niet weggaan zolang niet alle volwassenen gevaccineerd zijn”, zegt hij. “Kijk naar de situatie in India. Amper twee procent van de Indiërs heeft al een eerste dosis gehad van een vaccin. Het virus blijft er om zich heen grijpen. Als je het niet overal stopt, blijft het circuleren en blijven er nieuwe varianten ontstaan. En die komen dan ook weer naar hier.”