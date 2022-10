Johan en Christine verloren 20 jaar geleden hun zoon Dries (19): “Na al die jaren komen de antwoorden niet meer”

PS en Ecolo boos over MR-video die fascime van Mussolini "relati­veert”

De PS en Ecolo zijn niet te spreken over een video van de Europese en internationale tak van de MR (MRI) die het fascisme van de Italiaanse dictator Benito Mussolini “relativeert”. “Het fascisme banaliseren, dat is de deur openzetten voor zijn terugkeer”, tweette PS-voorzitter Paul Magnette. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft intussen gevraagd de video in te trekken.

29 oktober