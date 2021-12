Joe-dj's Raf en Rani over actie ‘Pakje Van Je Hart’

Raad van State beperkt opnieuw nachtvluch­ten op luchthaven Oostende

De Raad van State heeft in een nieuw arrest voor de tweede maal het ministerieel besluit vernietigd over een versoepeling van nachtvluchten op de Luchthaven Oostende-Brugge. Dat meldt de actiegroep WILOO (Werkgroep Impact Luchthaven Oostende) in de nacht van maandag op dinsdag.

1:08