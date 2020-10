Joe Biden favoriet bij Vlaamse partijen, enkel Van Grieken geeft voorkeur aan Trump

Als het van onze politici zou afhangen, dan wordt Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een bescheiden steekproef onder Kamerleden en partijvoorzitters. Op Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na spreekt niemand zich expliciet uit voor huidig president Donald Trump, al wil dat nog niet zeggen dat iedereen even grote fan is van de Democratische kandidaat.

Dinsdag kiezen de Amerikanen opnieuw een president. De Republikein Trump, die de voorbije vier jaar al in het Witte Huis zat, neemt het op tegen de Democratische kandidaat Biden. Bij Belgische politici is Biden favoriet, blijkt uit een kleine steekproef. Dat hoeft niet te verrassen: Trump schopte de voorbije jaren tegen vele schenen en is zeker in Europa weinig geliefd.

Lees ook PREMIUM Greet De Keyser telt af. Ondanks dalende beurzen blijft Trump corona opzijschuiven

De redenen om voor Biden te kiezen, variëren. "Een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is voor mij essentieel", zegt bijvoorbeeld Open Vld-Kamerfractieleidster en oud-minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die ook voorzitster is van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, ziet dan weer vooral de voordelen van Biden voor de internationale politiek. Onder leiding van Trump trokken de Verenigde Staten zich terug uit de Wereldhandelsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs, stipt ze aan, "en daardoor nemen Rusland en China die rol van wereldspeler over". "Dat is vaak niet in overeenstemming met ons begrip van rechtsstaat en een bedreiging voor onze westerse rechten en vrijheden."

Oud-minister van Justitie Koen Geens (CD&V) supportert dan weer voor Biden omdat hij "kennelijk de enige man is die een kans maakt om Trump te verslaan". "Een Democraat die voldoende rechts is, en toch de zwarte en Hispanic bevolking kan overtuigen. De enige man die 'fit for the job' is, is een twijfelachtig voorrecht voor een man van 77. Maar op kwaliteit staat geen leeftijd."

Ook bij Groen hoopt men uitgesproken op een overwinning voor Biden. "Als Biden wint, dan komt er een nieuw perspectief op internationaal vlak. Samen met de Europese Green Deal krijgen we dan een Amerikaanse leider die vertrekt vanuit wetenschap en redelijkheid, in plaats van buikgevoel en populisme", zegt voorzitster Meyrem Almaci. "De impact daarvan valt niet te onderschatten."

Ook Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke twijfelt geen seconde. "Uiteraard zou ik voor Biden kiezen, niet vanwege zijn vitaliteit en jeugdigheid, maar omdat hij levenservaring heeft, en heel ervaren is in de politiek." Van Hecke gelooft ook dat de verkiezing van Biden de Amerikaanse politiek in een nieuwe richting kan duwen. "Biden is niet de toekomst, wel de beloftevolle politici die in de slipstream mee verantwoordelijkheid kunnen opnemen en een grote rol kunnen spelen over vier jaar." De Democraat haalt het dinsdag met gemak, voorspelt Van Hecke. "Hij verplettert hem met 62 tegen 38 procent, al zou ik geen geld zetten op het percentage", knipoogt hij.

Ook sp.a-Kamerfractieleidster Melissa Depraetere hoopt op Biden. "Dat lijkt me logisch", zegt ze. "De voornaamste reden is voor mij die polarisering, die je ook bij ons merkt. Een tijdje geleden was dat heel erg het geval rond racisme, en je ziet dat nu ook opduiken rond bijvoorbeeld corona. Ik maak me daar zorgen over." Depraetere vindt het moeilijk te voorspellen wie het zal halen. "Een jaar geleden had ik nog overtuigd gezegd dat Trump opnieuw zou winnen, maar je ziet nu toch dat het coronavirus een impact heeft. Het wordt in elk geval spannend."

Raoul Hedebouw, kopstuk bij de PVDA-PTB-fractie, is - weinig verrassend misschien - geen al te grote fan van Joe Biden. "Ik zou in elk geval tegen Trump stemmen. Daar ga ik het bij laten", klinkt het. "Trump is een symbool van de pro-patronale politiek en heeft het multilateralisme in de vuilnisbak gegooid. Het zou beter zijn voor de VS en de wereld als hij niet wint. Ik houd mijn hart vast." Hedebouw had persoonlijk liever de meer linkse Bernie Sanders gezien als Democratisch presidentskandidaat. "Het is jammer dat het partijapparaat zich daartegen heeft verzet. Maar als je geen miljonair bent, kun je niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in de VS."

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is geen Biden-supporter, maar dan om heel andere redenen. "Het is aan de Amerikanen om uit te maken wie hun president zal worden de komende vier jaar. Maar moest ik een Amerikaan zijn, dan zou ik vooral niet willen dat Joe Biden aan de macht komt", klinkt het. "Hoewel deze man een heel slapende indruk wekt, staat hij resoluut aan de kant van hetzelfde links-liberale establishment van Hillary Clinton. Tegelijk weigeren Biden en co het recente geweld van Antifa, Black Lives Matter en andere links-extremistische groepen te veroordelen." Van Grieken is de enige gecontacteerde politicus die uitgesproken Trump verkiest, zij het niet helemaal van harte. "Donald Trump mag dan wel een aantal gebreken hebben, in deze context is hij ongetwijfeld te verkiezen boven Biden."

N-VA-Kamerlid Theo Francken, die de Amerikaanse politiek van nabij volgt, geeft geen voorkeur op.