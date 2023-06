Jobstudent Samia (19) ontslagen door Walibi “omdat ze niet genoeg glimlachte”: “Walgelijk hoe ze studenten behandelen”

“Verlegen en stil”

“Ze hadden de indruk dat ik de job niet graag deed en ze vonden dat ik te weinig glimlachte”, vertelt de jobstudent. Ze probeerde de managers nog van het tegendeel te overtuigen, maar tevergeefs. Voor Samia, die “geschokt” was, zat er niets anders op dan haar ontslagbrief te tekenen. “Terwijl ik mijn handtekening zette, keken ze me met z’n drieën aan, zonder enig medeleven.” De Brusselse begrijpt er niets van. “Ik was altijd op tijd en maakte geen fouten. Ik vind het walgelijk dat ze studenten zo behandelen”, klaagt ze.

Samia vermoedt daarentegen dat niet alleen haar “verlegenheid” de boosdoener was. “Tijdens een eerdere ochtendbriefing hadden ze ons gezegd dat we in de zomer geen verlenging moesten verwachten omdat het aantal bezoekers te laag was. Er waren dagen dat we helemaal niets te doen hadden. Tegelijkertijd hadden sommige vaste medewerkers een negatief saldo en moesten ze hun uren inhalen. Ik denk dat ze me daarom hebben aangemoedigd om te vertrekken, vooral omdat ik één van de laatsten was die er was bijgekomen”, besluit ze.