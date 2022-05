Joachim Coens houdt eer aan zichzelf na dramatische peiling: “Een geluk bij een ongeluk”

Voormalige omwonenden 3M krijgen voorlopig geen gratis bloedtest

Buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen hun bloed laten testen op PFAS, maar wie er alleen werkt of wie er jarenlang woonde maar nu niet meer, komt voorlopig niet in aanmerking. Dat schrijft ‘De Standaard’ en het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt het nieuws aan persagentschap Belga.

13:22