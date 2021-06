Joachim Coens (CD&V) over eerste symbolische nederlaag op partijcongres: “Het gaat niet om macht”

Op het volledig digitaal statutair congres hebben gisteren meer dan 1.200 CD&V-leden de nieuwe statuten aangenomen met 92,88 procent. Het nieuwe mission statement, dat in de statuten zal worden ingeschreven, werd naar het inhoudelijk congres in december doorgeschoven omdat de nodige tweederdemeerderheid met 65 procent net niet gehaald werd.

Over die eerste symbolische nederlaag zei Coens dat het hem niet over “macht” gaat, maar over “samenspel”. “Waar het mij vooral om te doen is, is hoe we lokale mandatarissen kunnen betrekken. We willen ook meer de Dorpsstraat in de Wetstraat betrekken. De start van het inhoudelijk congres is daarmee ingegeven.”

Niet in klassieke structuren denken

Toch zien politieke analisten zoals Carl Devos op dat vlak nog altijd een gapende leegte. “Er is gisteren een start gegeven: wij geloven echt in wat mensen kunnen. Er zijn al werven daarmee bezig en dat zal uitmonden in een inhoudelijk congres”, zei Coens daarover. “We willen meer mensen betrekken, ook niet-leden. We moeten niet altijd denken in klassieke structuren, laat ons een tafel creëren, een trefpunt waar we mensen samenbrengen.”

“Het is vooral niet leuk voor mensen die beleid voeren en actief zijn in de partij. We hebben mensen die hard hun best doen op het Vlaamse en federale niveau op thema’s als jobs, gezondheid en veiligheid. Het zijn thema’s waar we nog meer en sterker op willen inzetten. En als we dat duidelijker maken, dan zijn we al flink stuk op weg", zei Coens nog over de bijzonder slechte peiling van zijn partij.

Dreigt zijn partij met een schamele 10 procent dan niet overbodig te worden? “Er zijn natuurlijk veel partijen in het partijlandschap, maar wij zijn het authentieke centrum met ons geloof in de kracht van mensen en ik denk dat we een plaats hebben om de samenleving van de toekomst mee vorm te geven”, aldus Coens nog

Onderzoekcommissie naar PFOS-vervuiling

Ook het probleem van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht had Coens nog iets toe te voegen. “Ik wil een gifvrij Vlaanderen in een gifvrij Europa waar bepaalde producten streng gecontroleerd worden. We moeten daarin het voortouw nemen. Ik ben ook absoluut voor een onderzoekscommissie”, klonk het.

