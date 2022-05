Jo Brouns (CD&V) legt eed af als nieuwe Vlaamse minister

Energiespe­ci­a­list vreest deze zomer voor diesel­prijs van 3 euro per liter

Zowel de prijs van benzine als die van diesel bedraagt momenteel zo'n 2 euro per liter en zit daarmee op recordhoogte. Toch kan het volgens energiespecialist Damien Ernst, professor aan de universiteit van Luik, nog erger, zo zegt hij in ‘La Dernière Heure’. Hij verwacht dat de prijs van diesel deze zomer kan stijgen tot 3 euro per liter.

11:32