Jiri De Laet reageert in open brief nadat hij aan de deur werd gezet door Open Vld: “Een aanval op mijn persoon met de nodige reputatieschade”

Jiri De Laet, een van de twee parlementaire medewerkers die Sihame El Kaouakibi had voorgedragen als haar parlementaire medewerkers, werd een dag na het voorstel van El Kaouakibi uit de partij Open Vld gezet. Het doet mij bijzonder pijn dat een partij aan welke ik jaren lang trouw ben, mij openlijk aan de schandpaal nagelt in eigen belang”, zo reageert hij nu voor het eerst in een open brief.

“Het is een kaakslag in mijn gezicht in het bijzonder afkomstig door volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz en voorzitter Open Vld Egbert Lachaert. Beiden dragen zij zogenaamd het liberale en het humane gedachtengoed hoog in het vaandel, toch kiezen zij ervoor om mij als persoon, burger ook, publiekelijk ten schande te maken en mijn recht op privacy en tevens op arbeid te schenden”, gaat De Laet verder.

Volgens De Laet werd hij niet persoonlijk gecontacteerd door Open Vld-voorzitter Egbergt Lachaert om zijn verhaal te doen. Ook zou De Laet zelf zijn ontslag hebben aangeboden, nog voor Lachaert hem aan de deur van de partij zette. “Deze partij verzuimt mij te horen noch te informeren. Ik ben dan ook terecht verontwaardigd dat de heer Lachaert in de pers verkondigt mij aan de deur te zetten. Dit terwijl ik vóór de mediahetze rond mijn persoon afgelopen week reeds zelf mijn ontslag heb aangeboden, dit als verkozen bestuurslid binnen Open Vld district Antwerpen. Het zal u niet verbazen dat ik de eer aan mijzelf behoud en tevens de partij Open Vld zelf verlaat als lid.”

Persona non grata

De Laet is bijzonder kritisch voor Lachaert: “Hij verzuimt aan zijn taak als voorzitter om mij als persoon te horen en informeren. Jarenlang was ik goed genoeg als sympathisant, militant en lid totdat mijn naam plots door de media gelinkt werd aan mevrouw Sihame El Kaouakibi waarna ik beschouwd wordt als persona non grata. Dit wijst er nog maar eens op dat Open Vld zijn handen tracht te wassen in onschuld en zelfs een karaktermoord pleegt op een niet publiekelijk persoon.”

“Daarenboven veroordeelt, beoordeelt Open Vld mij over mijn mogelijke intentie, om voor een onafhankelijk verkozen volksvertegenwoordiger te gaan werken, zonder dat hier ook maar enigszins sprake is van een arbeidsovereenkomst met het Vlaams Parlement. Dit brengt ook meteen aan het licht hoe het huis van de Vlaamse democratie omspringt met vertrouwelijke en persoonsgebonden informatie. Er wordt hier onzorgvuldig omgesprongen met de wet op de privacy, in het verleden het paradepaardje van Open Vld.”

Quote “Een flink strafblad” berust dus louter op roddels en wordt aangehaald om mijn reputatie bewust en met opzet te schaden.

Strafblad

Donderdag raakte bekend dat Sihame El Kaouakibi, die al geruime tijd in ziekteverlof is, twee halftijdse parlementaire medewerkers heeft aangevraagd. Een van hen zou Jiri De Laet zijn. De Laet zou geen onbeschreven blad zijn. Hij deed in de campagne van 2019 nog vrijwilligerswerk voor Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Daarna werd hij als parlementair medewerker aan boord gehesen tot hij vorig jaar ontslagen werd door Schiltz. “Dat is heel snel fout gelopen”, geeft Schiltz toe. “Ik heb die man moeten ontslaan wegens een vertrouwensbreuk.” Ook zou De Laet een strafblad hebben, maar dat ontkent hij stellig. Hij zou een bewijs van goed gedrag en zeden, alsook een uittreksel van het strafregister hebben voorgelegd voordat hij begon in zijn politieke functies. ““Een flink strafblad” berust dus louter op roddels en wordt aangehaald om mijn reputatie bewust en met opzet te schaden.”

