Jimmy was nog maar 15 toen hij zijn eerste slachtoffer vermoordde: “Een volbloed psychopaat van de ergste soort”

REPORTAGE. In dit Henegouwse dorpje gaat het gruwelhuis van Dutroux tegen de grond: “We willen de bladzijde omdraaien”

Met witte pakken tegen het asbest en met behulp van een kraan, zijn vier arbeiders in het Henegouwse Sars-la-Buissière sinds maandagochtend bezig met het slopen van Dutroux’ huis. Bijna 27 jaar nadat Julie en Mélissa in het dorp met slechts 830 inwoners levenloos werden teruggevonden. “Jarenlang waren we ongewild een trekpleister voor ramptoeristen. Dat moest stoppen.”