Jezelf testen op corona: zo eenvoudig is het, en binnenkort doen we het misschien allemaal

Weer Vandaag nog erg zacht herfstweer met maxima tot 18 graden

2 november Deze ochtend is het vaak zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of motregen. Later wordt het droger met enkele korte opklaringen. In de namiddag volgt er overal regen vanaf de kust. Naar de avond toe verschijnen er al opklaringen in het westen. Het is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 tot 18 graden in de Ardennen en van 18 tot lokaal 20 graden elders. Er staat een vrij krachtige tot krachtige en aan zee soms zeer krachtige zuidwestenwind. Het KMI verwacht wind tot 75 km/u of lokaal iets meer.