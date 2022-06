Jezelf gratis omscholen tot IT-er van de toekomst? Dat kan weldra in de moderne Campus 19 bij DPG Media in Antwerpen

Beeld je een school in dat 24/7 open is. Zonder professoren. En waar je IT-opleiding volledig gratis is. Dat is Campus 19, een codingschool dat de kans biedt aan jongeren zich om te scholen tot de IT-er van de toekomst. Vier jaar na de start in Brussel opent in oktober een tweede in het hypermoderne hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen: “Kwetsbare jongeren groeien dankzij deze opleiding op als rolmodel in hun omgeving. Zo gaat er geen talent verloren”, aldus CEO Christian Van Thillo.

De war for talent woedt hevig in IT-land. Volgens technologiefederatie Agoria zullen we zonder in te grijpen in 2030 zo’n 541.000 niet-ingevulde vacatures hebben in België. Ook rekruteringsbureau Hays zag het aantal IT-vacatures in België de afgelopen twaalf maanden met 35 procent stijgen. Herscholen en extra vaardigheden is de boodschap: de komst van Campus 19 in het najaar in Antwerpen en de bestaande campus in Brussel biedt zo een antwoord aan het prangende tekort.

Vergeet in dit verhaal even alles wat je weet over het traditioneel onderwijs. Geen tweejaarlijkse examenperiodes of hoorcolleges in aula’s. De studenten van Campus 19 leren op een interactieve manier programmeren zonder dat ze daarbij les krijgen van professoren. Op de campus krijgen de studenten toegang tot het opleidingsprogramma dat hen online begeleidt en kunnen ze op hun eigen tempo de basisvaardigheden aanleren. Denk aan een gepersonaliseerde leeromgeving waar elke student op zijn of haar tempo de verschillende niveaus doorzwemt. De student wordt niet beloond met een erkend diploma door de overheid, wel met een job: de studenten van Campus 19 gaan een tewerkstellingspercentage van 100% tegemoet.

Casper Caluwé (27) startte in januari zijn opleiding in Brussel.

Hoog-, laag- of niet geschoold: iedereen ouder dan 18 jaar kan zich inschrijven voor dit uniek traject, al gaat er de selectieprocedure ‘digibad’ aan vooraf. Daarin word je met je medestudenten figuurlijk in een zwembad gesmeten en krijg je één maand de tijd om je opdrachten tot een goed einde te brengen. Pittig, volgens Antwerpenaar Casper Caluwé (27). Hij startte de opleiding in januari op de campus in Brussel: “Ik heb geen achtergrond in IT, maar tijdens het digibad heb ik me er echt in kunnen onderdompelen en heb ik aangevoeld dat het wel iets voor mij was. Het digibad is heel intens want je bent vier weken lang elke dag bezig aan zowel individuele als groepsopdrachten.” Vijftig procent van diegene die de selectieronde doorstaat, stroomt uiteindelijk door naar de studie.

“De opdrachten zijn zo opgebouwd dat je echt zelf op onderzoek moet gaan. Gebruik Google, YouTube of schakel de hulp in van medestudenten als je iets niet weet of als je vastloopt. Dat systeem spreekt mij veel meer aan dan in de les luisteren naar een prof, waar ik mijn aandacht moeilijk kan bijhouden. Als ik zelf dingen kan opzoeken en proberen, ben ik veel meer gemotiveerd om ervoor te gaan.” Casper meent dat met een basis aan logisch inzicht en veel motivatie iedereen kans maakt om te slagen: “Ik combineer het voorlopig met een job in de horeca, maar eens afgestudeerd begin ik fulltime in de IT-sector. M’n stage die eraan zit te komen doe ik liefst in een consultancybureau zodat ik van de verschillende branches kan proeven.”

Een impressie van Campus 19 op de eerste verdieping van DPG Media in Antwerpen

Wie de basisvaardigheden achter de rug heeft kan opteren om zich verder te specialiseren in onder meer artificiële intelligentie, cybersecurity en e-gaming. Afhankelijk van het niveau dat studenten willen behalen duurt het traject tussen de twee en vijf jaar. Om nog meer Nederlandstalige studenten aan te trekken, opent Campus 19 nu dus ook een vestiging in Antwerpen, op de eerste verdieping van het hoofdkantoor van DPG Media. Daarvoor kan het rekenen op de steun van enkele grote bedrijven gelegen in de provincie Antwerpen. Duvel Moortgat, DPG Media, Hubo, Johnson&Johnson, Lifeworld en Port of Antwerp-Bruges zorgen ervoor dat de studie voor elke leerling gratis is. Ook Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen, verbindt zich aan het project.

CEO van DPG Media Christian Van Thillo: “Het allerbelangrijkste dat we met dit project bereiken is een opleiding aanbieden aan jongeren die het misschien anders nooit zouden krijgen. Op hun beurt groeien ze op als rolmodel in hun omgeving en motiveren ze vrienden. Zo gaat er geen talent verloren. Ik ben heel tevreden dat DPG Media dit uniek project steunt dat honderden jongeren uit onze regio mooie toekomstperspectieven biedt.”

CEO DPG Media Christian Van Thillo

Campus 19 is een succesvol internationaal concept dat onder de koepelnaam Ecole 42 op negen jaar tijd gegroeid is tot 35 campussen verspreid over de hele wereld. De van oorsprong Franse IT-campus heeft sinds 2018 een vestiging in Brussel waar jaarlijks 350 studenten een opleiding volgen. Zo’n 68 verschillende bedrijven hebben studenten van deze campus verwelkomd voor stages of jobs. Wie zich kandidaat wil stellen voor Campus 19, kan zich vanaf vandaag aanmelden op de website campus19.be. De Campus in Antwerpen zal 150 plaatsen tellen en wil de komende drie jaren 350 studenten opleiden.

Impressie van de toekomstige campus op de eerste verdieping van het moderne gebouw van DPG Media.

